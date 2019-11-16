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|СБУ открыла уголовное дело против Портнова за угрозу превратить Рябошапку в кусок говна
|16.11.2019 10:16
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Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка инициировал расследование дела о личной переписке юриста Андрея Портнова с экс прокурором ГПУ Александром Божко. О том, что Рябошапка дал поручение СБУ заняться расследованием этого дела, Портнов сообщил в
Юрист добавил, что слова, которые он адресовал в смс-переписке прокурору Божко, он готов переадресовать нынешнему Генпрокурору.
Расследованием возможных угроз Портнова в адрес Божко занималось ГБР с сентября этого года. В ходе изучения материалов дела было установлено, что причиной недовольства Портнова стало нежелание Божко закрывать уголовное производство. В личной переписке с прокурором Портнов использовал нецензурные выражения.
Ранее в Офисе президента обсуждали конфликт Андрея Портнова с сотрудниками "Радио Свобода".