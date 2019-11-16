Бывший хозяин обанкротившихся банков "Финансовая инициатива" и VAB Bank, хозяин агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк рассказал в интервью "Стране " детали конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом.

По словам бизнесмена, все началось на его встрече с президентом страны Владимиром Зеленским. Он утверждает, что вышел с инициативой, что за счет торгового конфликта между Китаем и Америкой у нашей страны есть возможность выйти на аграрный рынок Китая.

"Я знаю всех основных игроков на этом рынке, а они знают меня. Я показал модель, как мы можем завести в Украину 10 миллиардов долларов из Китая под поставки зерновых. Мое предложение было следующего характера: "Уважаемые, смотрите. Я поработаю на государство, отбелю свою репутацию. Инвестирую в свою компанию, в том числе для решения проблемных вопросов по долгам перед государством". На той встрече я четко увидел, что Богдану не понравился тот факт, что президент начал меня слушать" – говорит Бахматюк.

Бизнесмен говорит, что глава ОП "оберегает пространство президента" :

"Он перебивал, отвлекал от основных вещей. Я старался вести разговор, но не получил ответной реакции. Это было начало нелюбви Богдана ко мне. ",

По словам Бахматюка, сейчас в стране система доступа к президенту, как в Византии, персонифицирована на человеке, который не подпускает никого альтернативного:

"Я видел огромное количество людей, знаю всех президентов и премьеров Украины. Мне кажется, я неплохо разбираюсь в людях. Но такого я еще не встречал. Это просто хамство. Он говорил, что все мои слова ложь и ничем не подкреплены. Дискуссия, как для этих кабинетов, велась в нетрадиционной форме. Хотя я просто хотел быть услышанным".

Кроме того, после этого была еще одна встреча с участием Бахматюка и Богдана, на котором обсуждался вопрос выплаты бизнесменом долгов пред государством: "Там был и Касько (Виталий Касько, первый зам генпрокурора. – Ред.), Ковалив (Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса президента - Ред.), Смирнов (Андрей Смирнов, заместитель главы Офиса президента - Ред.), Рожкова (Екатерина Рожкова, первый заместитель главы Нацбанка - Ред.), Рекрут (Светлана Рекрут, глава Фонда гарантирования вкладов - Ред.).

"Я рассказывал свое видение, свое предложение – сразу пятьсот миллионов и потом каждый год по миллиарду. Но потом пришел Богдан и я понял, что он абсолютно не настроен на разговор. Типа, все, что я говорю – ложь и неважно", - рассказал Бахматюк.

Полную версию интервью бизнесмена "Стране" читайте здесь .

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