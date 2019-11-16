В офисе президента состоялось высокое совещание относительно уголовного преследования добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе.

В общем, "я всех еб@л, я воевал": "герои" в Украине равнее всех других и закон не для них.

"Смысл в следующем. По незначительным преступлениям всех понять и простить — амнистия всех и за всё. По тяжким — изменить подсудность, передать уголовные дела из судов Донецкой и Луганской областей, так как судьи там сепары и не любят добровольцев.

В Офисе Президента состоялось совещание, посвященное обсуждению вопросов разработки законопроектов, решают проблемы уголовного преследования добровольцев - участников боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает сайт президента Зеленского.

"Доброволец батальона «Айдар» Евгений Дикий отметил, что эти законопроекты должны установить правовой статус событий на востоке Украины и лиц, принимавших в них участие, а также урегулировать вопрос амнистии добровольцев.



По его словам, действия добровольцев и других военнослужащих, за которые их судят, можно разделить на три группы. Первая - это действия людей, которые были правильными и законными в условиях военный обстановки, но рассматриваются в судах по законам мирного времени.



«Поскольку не было ни военного, ни чрезвычайного положения, дела рассматриваются на общих основаниях. Эта проблема решается законом, который должен урегулировать правовой статус этих событий, их участников и декриминализировать действия, являются правильными по законам военного времени », - отметил он.

Вторая группа - незначительные правонарушения. Для таких случаев должен быть разработан законопроект об амнистии.



«Третья группа - это тяжкие преступления, наказываются в условиях как мирного, так и военного времени», - сказал Евгений Дикий.



В то же время он подчеркнул, что остается проблема беспристрастности следствия и суда при рассмотрении этого типа дел по добровольцев.



«Часть дел рассматривается не с целью поиска истины, а ради мести добровольцам со стороны сепаратистски настроенных местных правоохранителей. В таких случаях можно предложить изменении территориальной подсудности и подследственности », - сказал Евгений Дикий.



Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что в этих законопроектах следует четко определить, кто попадать под амнистию, и особенности применения военного законодательства в мирное время.



Председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко сообщил, что законопроект № 2045-1 о предоставлении официального статуса участника боевых действий членам добровольных формирований уже обработаны для рассмотрения во втором чтении.



«Частично это решит вопрос предоставления статуса лицам, защищали нашу родину в составе добровольческих объединений», - сказал Анатолий Остапенко.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский призвал определить сроки работы над законопроектами, которые решают проблемы уголовного преследования участников АТО / ООС.



Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга отметил, что часто производство в отношении добровольцев рассматриваются судьями из Донецкой и Луганской областей, которые посещают оккупированные территории.



«Ожидать от них объективности не приходится. Поэтому решение этого вопроса актуально. Надо, чтобы эти дела рассматривались и расследовались за пределами Донецкой и Луганской областей », - сказал Андрей Мамалыга.



Представитель Службы внешней разведки Василий Вовк поддержал предложение по разработке соответствующих законопроектов.



«Я готов присоединиться к этой работе», - сказал Василий Вовк.



Председатель Комитета освобождения политзаключенных, правозащитница Татьяна Близнюк отметила важность решения проблемы ранее судимых добровольцев и активистов.



«Люди, которых мы защищаем, почти все являются ветеранами как из добровольческих подразделений, так и из подразделений МВД и ВСУ. Ситуация вопиющая. Очень важно собираться и решать этот вопрос. Люди годами находятся под стражей. Необходим более действенный контакт с генпрокурором, чтобы прокуроры могли пойти нам навстречу и изменить меры тем добровольцам, патриотам, которые более двух лет находятся под стражей », - сказала Татьяна Близнюк.



Адвокаты добровольцев и общественных активистов передали представителю Генеральной прокуратуры Украины материалы производств, открытых по их подзащитных.

Участники совещания решили создать рабочую группу для подготовки законопроектов, решат проблемы уголовного преследования добровольцев.

В ее состав вошли: доброволец Евгений Дикий, представитель Службы внешней разведки Василий Вовк, представители Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, а также общественной организации «Юридическая сотня»." - Говорится в сообщении.