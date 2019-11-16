Сводка Новостей
- Появилось видео, как советник Зеленского Ермак "охмурял" лоббиста Трампа Ланза в Киеве
- Кабмин назначил нового представителем в Раде Елену Шуляк
- В офисе Зеленского состоялось высокое совещание о том, как добровольцев вывести из-под уголовного преследования за преступления
- Луценко заявил, что Йованович соврала под присягой и у него есть доказательства этого
- В Москве до сих пор никто не подтвердил встречу в "Нормандском формате" - есть только определённая вероятность, что встреча состоится
|Кабмин назначил нового представителем в Раде Елену Шуляк
|16.11.2019 13:01
|
Новым представителем Кабмина в Верховной Раде стала замглавы фракции «Слуга народа» Елена Шуляк. Об этом сообщает
Шуляк является зампредом комитета парламента по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задача Кабмина – объяснять важность и положительные последствия изменений, предлагаемых правительством. По его словам, это поможет нардепам донести избирателям и поддержать инициативы министров во время голосования на пленарных заседаниях.
Ранее Шуляк была членом правления, руководителем сектора «Строительство» BRDO, гендиректором компании «Мидланд Девелопмент Украина» и занимала посты в бизнес-сегменте. Также она была на общественных началах вице-президентом Союза украинских предпринимателей и вице-президентом Young Presidents’ Organization.
Ранее Ирина Верещук покинула пост представителя Кабмина в Раде.