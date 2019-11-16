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|В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"
|16.11.2019 16:04
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В Киеве неизвестные похитили главу акционерного общества "Укрэксимбанк" Александра Гриценко. Об этом сообщает канал
Родственники мужчины утверждают, что неизвестные утащили его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.
Родственники уже обратились к правоохранителям.
Где именно это произошло, канал не уточняет.