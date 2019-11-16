В Киеве неизвестные похитили главу акционерного общества "Укрэксимбанк" Александра Гриценко. Об этом сообщает канал "Прямой" .

Родственники мужчины утверждают, что неизвестные утащили его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Родственники уже обратились к правоохранителям.

Где именно это произошло, канал не уточняет.

Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года - бессрочно.

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