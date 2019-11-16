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|Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко не украли, а задержала СБУ по поручению ГПУ
|16.11.2019 17:00
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Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко не украли, а задержала СБУ по поручению ГПУ. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Олега Гитлянская.
Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко называют родственником супруги пятого президента Украины Марины Порошенко.