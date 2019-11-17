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|Глава фракции Верховной Рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия - гражданин США
|17.11.2019 15:08
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Глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия имеет статус US Person – этот термин используется Соединенными Штатами применительно к:
1. Гражданину США
Есть достоверная информация о том, что Давид Арахамия имеет водительское удостоверение в США, полученное на имя David Broun, и паспорт гражданина США, который был выдан на имя David Arakhamiya.
Первым о двойном гражданстве Давида Арахамии заявил телеграм-канал Тёмный Рыцарь.
Похоже, что на следующей неделе нас ожидает самый громкий политический скандал в Украине: глава фракции Слуга народа – гражданин США.