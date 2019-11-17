Глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия имеет статус US Person – этот термин используется Соединенными Штатами применительно к:

1. Гражданину США

2. Иностранцу, законно принятому на постоянное жительство

3. Компании, которая зарегистрирована в США



Статус US Person Давид Арахамия получил в связи с тем, что его компания TemplateMonster имела американскую юрисдикцию: партнёр Арахамии был гражданином США.

Ещё одним фактом, который подтверждает факт наличия американского гражданства Давида Арахамии является судебный процесс, в котором Microsoft в 2010м году обвинила TemplateMonster в нарушении авторских прав и предъявила иск на сумму $110 млн, в обеспечение прав истца был наложен судебный арест на все счета, автомобили и недвижимое имущество Давида Арахамии и его партнёров в США.

Суд закончился мировым соглашением и уплатой судебных издержек в размере $2,5 млн в адрес Microsoft. Позже маркетплейс TemplateMonster был продан частному американскому инвестфонду, после 7 лет работы по контракту Давид Арахамия вышел из руководства компании.