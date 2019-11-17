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|Встреча в "Нормандском формате" отодвигается на неопределенный срок
|17.11.2019 15:26
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Встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), по предположению помощника президента РФ Юрия Ушакова, может быть проведена в конце этого года, но точной даты пока нет. Об этом сообщает
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал во время передачи, что проведение саммита "нормандской четверки" не зависит напрямую от принятия закона об особом статусе Донбасса, однако данный аспект будет являться важным событием.
Напомним, что все члены, кроме России, нормандской четверки согласовали дату саммита в Париже.
По словам Макрона, Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах. Кроме того, стороны обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний разговор во время официального визита президента Французской Республики в Украину.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса нужно принять до конца 2019 года.
Кроме этого, председатель Рады считает, что нереально за полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум по Донбассу.
При этом он подчеркнул, что в парламенте работают над отдельными законопроектами о всеукраинском референдуме, местных референдумах, реколлах (отзывах депутатов) и народном вето на законы, принимаемые Радой.
Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса депутаты напишут вместе с общественностью.
Работа над особым статусом Донбасса начнется после нормандского саммита
Верховная рада начнет работу над вопросом особого статуса Донбасса только после встречи в нормандском формате. Об этом также заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в інтевью журналу "Фокус".
По словам Разумкова, вопрос особого статуса Донбасса будет зависеть от результатов саммита в нормандском формате. Он добавил, что работа над законопроектом об особом статусе начнется сразу после саммита.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла в проведении встречи в нормандском формате, пока украинские власти не продлят действие закона об особом статусе Донбасса.
Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также сообщал, что разработка законопроекта об особом статусе Донбасса начнется только после встречи в нормандском формате. Он подчеркивал, что сейчас не существует даже проекта закона.