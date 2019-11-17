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Остались считанные часы до превращения Украины в морскую свехдержаву
17.11.2019 15:45

Три захваченных в Керченском проливе корабля Украины будут нам переданы Россией завтра, 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму, передает "Интерфакс".

Остались считанные часы до превращения Украины в морскую свехдержаву

Так, буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября.

Кроме того, в пограничном ведомстве ФСБ отказались называть какие-либо подробности, которые касаются процедуры передачи.

Напомним, 17 ноября, захваченные Россией год назад украинские корабли прошли под арками Крымского моста. Это произошло около 12:20.

До этого мы писали, что в порту Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, захваченных Россией в прошлом году, в открытое море.

"Остались считанные часы до превращения Украины в морскую свехдержаву.

 

Пока вы читаете этот пост  катера российской береговой охраны, очень агрессивно настроенные, буксируют нашу легендарную морскую армаду обратно. Покрывшие себя неувядаемой славой катера последнего поколения «Бердянск», «Никополь» и непобедимый рейдерский буксир «Яны Капу» вот вот войдут в наши суверенные территориальные воды.

 

Пораженный военной мощью Украины агрессор был вынужден вернуть по требованию международной общественностью наш непобедимый флот." - Прокомментировал новость журналист Александр Зубченко.

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