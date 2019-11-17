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|Остались считанные часы до превращения Украины в морскую свехдержаву
|17.11.2019 15:45
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Три захваченных в Керченском проливе корабля Украины будут нам переданы Россией завтра, 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму, передает
Так, буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября.
Кроме того, в пограничном ведомстве ФСБ отказались называть какие-либо подробности, которые касаются процедуры передачи.
Напомним, 17 ноября, захваченные Россией год назад украинские корабли прошли под арками Крымского моста. Это произошло около 12:20.
До этого мы писали, что в порту Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, захваченных Россией в прошлом году, в открытое море.