Андрей Головачев

Трагедия Украины, как я уже писал, заключается в том, что ее политический режим застрял между двумя антиподами: самодержавием и демократией. По этой причине Украина находиться в печальном состоянии, которые многие называют по -разному: кто-то failed state, кто-то гибридный режим, кто -то имитационной демократией, кто -то умным словечком " анократия. Я называю это украинской матрицой, гетманщиной, в основе которой лежит сговор элит и притворная демократия.

Но как бы не называли, все так или иначе сводиться к самому главному: в Украине, в отличии от авторитарных режимов личной власти России, Беларуси и Казахстана или западных демократий, очень слабое государство и высшая политическая власть плохо контролирует силовые структуры, которые являются самостоятельными политическими игроками, торгуют своим властным ресурсом на политическом рынке, живут " своей жизнью" почти никак не связанной с жизнью общества или какой либо политической стратегии.

То есть наши силовые и судебные системы не подчиняются закону, как в западных демократиях и плохо подчиняются высшей политической власти как в России и Беларуси.

Это наша специфика! Это point! И это является причиной постоянных кризисов в стране.

Украина может приобрести политическую и экономическую стабильность, только если гетманщина выродится в реальную демократию или в режим сильной личной власти.

Или туда или туда.

До тех пор пока не произойдет одно из двух, Украина будет оставаться слабым, рыхлым образованием с едва просматриваемыми признаками суверенитета. Это конечно и не требует особого обоснования.

Любой новый президент, приходя к власти искренне надеется , что он будет строить демократию, но быстро убеждается , что он упирается в стену.

Суть демократии -это, конечно, не избирательной право всех граждан. Главный знак демократии - это разделение властей на исполнительную, судебную и законодательную.

Или еще проще - демократия это наличие независимой от исполнительной власти судебной системы. Если это присутствует -есть демократия. Нет - нет.

Если нет независимого суда, значит страна может управляться кое-как только с помощью режима личной власти.

Иначе будет просто беспорядок, бардак и паралич, как в Украине, где даже маленькие проблемы просто не решаются годами. Чего уж о больших говорить!

Так вот все попытки любого президента создать независимый суд терпят немедленный крах, потому этого не хотят .... сами судьи.

Независимость для судей -это очень опасно.

Брать на себя такую ответственность судьи не хотят, потому что они понимают что они беззащитны.

Их никто не защитит, - ни государство, ни общество. Их и членов их семей попросту всех перестреляют и перекалечат, потому что нынешняя власть сверху - донизу, вся построена на криминальных отношениях.

Судьи это прекрасно понимают и категорически сопротивляются своей независимости.

Судьям значительно комфортнее быть придатком при исполнительной власти и выносить политически уже согласованные наверху судебные решения.

Так оно спокойнее, сохраняет здоровье и жизнь и позволяет также решать вопросы личного материального благосостояние без всякого риска для свободы.

Есть и другие серьезные причины того, почему в Украине сейчас независимый суд, - а значит и демократия! - невозможны, но главная это именно сопротивление самой судебной системы.

Поэтому любой новый украинский президент, после 3-4 месяцев своих наивных романтических попыток "построить демократию", начинает осознавать , что он выглядит идиотом, что реальная власть уходит из рук и что приходиться плюнуть на все свои предвыборные обещания и быстро превращаться в дракона.

То есть начинать подминать под себя лично правоохранительную систему, пока ее не прибрал к рукам кто -то другой.

Эту задачу любой Президент, как правило, поручает руководителю своей администрации.



У Кучмы этим занимался Медведчук, у Януковича - Клюев и один "известный" адвокат.

У Ющенко был амбициозный Балога, но он не смог решить задачу, потому Ющенко был очень слаб, а Тимошенко очень сильна. Порошенко почти никому не доверял и следовательно предпочитал все решать сам.

Полностью в указанную логику вписывается и Зеленский.

После трех месяцев игр в "строительство демократии" , он, как человек очень практичный, полностью отказался от этой безнадежной затеи и приступил к борьбе за силовые структуры, поручив всю черновую работу , разумеется , А. Богдану.

Надо отдать должное Андрей Иосифовичу, он идеально подходит для подобной задачи.

Молод (42), энергичен, умен, опытен, без комплексов, аморален, циничен, имеет огромные связи, юридическое образование.

Но самое главное - Богдану нравится сама задача - быть серым кардиналом и управлять судебно правоохранительной системами и не только.

Реально быть значительно сильнее, чем сам Президент.

Первые успехи Богдана впечатляют. По слухам и сообщениям прессы на ковер к нему приходят и СБУ, и Прокуратура и НАБУ и САП и многие другие.

Дело осталось только за Аваковым, который пока не по зубам Богдану и Романом Трубой, который крепко "лег" под известного юриста и тех кого он представляет.

С Трубой решили расправится изящно - приняли новый закон, который позволять уволить нелояльного руководителя ГБР.

Для принятия необходимых законом, требуется обеспечить строгую фракционирую дисциплину во фракции СН.

И тут Богдан тоже все успевает, вызывая депутатов - диссидентов на ковер и поощряет послушных.

В общем, складывается чувство, что после устранения Авакова, Богдан и Зеленский будут близки к цели - установления авторитарного режима, необходимого для обеспечения управляемости страны?

Однако, как я показывал в первой части, эта цель в Украине недостижима. Не буду повторятся.

С каждым новым "успехом" на пути к личной власти сопротивление потугам Богдана - Зеленского со стороны олигархов и общества будет расти с опережающей прогрессией.

Это будет требовать от Богдана совершения все более одиозных и явно незаконных действий, что быстро станет достоянием общественности, как бы ОП не пытался закрыть неугодные ТВ каналы.

Поэтому в момент, когда Богдану и Зеленскому покажется, что они уже близки к цели , счастье вот-вот придет в руки, ......все рухнет.

Так всегда было в современной Украине. Матрица такая, Гетманщина называется.

Богдана придется безотлагательно убрать, но Зеленского это уже не спасет. Зеленский проходит типичный путь всех президентов в Украине,хотя ему кажется что его путь другой, что он будет более успешный, потому что он более талантлив, более удачен и т.д.

В какой форме произойдет "крах мечты", что послужит триггером, мы не знаем.

Это может быть жуткий скандал, факты масштабной коррупции из ближайшего окружения Президента, майдан, провал Минских соглашений, разрыв отношений с МВФ, распад фракции СН, факты беспредела полиции на местах, падение пирамиды ОВГЗ, "деятельность" Коломойского и т.п.

Неважно.

Но это обязательно произойдет.

Матрица такая, а внутри матрицы все всегда повторяется.

На то она и матрица.