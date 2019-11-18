Министерство здравоохранения Украины планирует разработать новый проект Закона Украины "О психическом здоровье", который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья.

Об этом написала на своей странице в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Она отметила, что Литва имеет наработки в области психического здоровья, которыми она готова делиться с украинскими специалистами.

"На встрече с представителями Посольства Литовской Республики в Украине ... мы договорились о поддержке Украины в построении системы социализации лиц с психическими расстройствами.

Одними из приоритетов является повышение уровня осведомленности относительно психического здоровья в обществе, разработка и внедрение программ преодоления стигмы на национальном и региональном уровне, активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их семей к диалогу в построении новой системы" - написала министр.