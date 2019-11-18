Президент США Дональд Трамп считает, что Европа, в частности Франция и Германия, мало помогают Украине по сравнению с США.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел заявили, что на них никто не оказывал давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не выплатили (задержка помощи Администрацией Трампа – ред), и получали деньги без всяких условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?" - Заявил Трамп.

Напомним, что скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, перед которым руководитель США задержал финансовую поддержку Украины, начался после жалобы информатора американской разведки, который утверждал, что президент США давил на Зеленского.

Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента американского президента. В ходе расследования конгрессмены пожелали установить, не задерживал ли Трамп военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Джо и Хантера Байденов.

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