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Ротару возвращается в российский строй
18.11.2019 08:52

Народная артистка СССР и Украины София Ротару вернется в Россию на новогодние гастроли, сообщили СМИ.

 

Ротару возвращается в российский строй

Как пишет «Комсомольская правда», Ротару поучаствует в съемках музыкальной премии «Песня года» и фестиваля «Легенды Ретро FM». 

Ротару подтвердила свое участие в съемках «Песни года», которая пройдет на «ВТБ Арене» 7 декабря, передает РЕН ТВ.

Также известно, что Ротару ищет предложения о выступлении на новогодних корпоративах в России. При этом гонорар за выступление певицы доходит до 60 тыс. долларов (почти 4 млн рублей). 

Напомним, в декабре 2018 года Ротару решила пропустить церемонию вручения премии «Песня года» в Москве после того, как Украина ввела военное положение.

 

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