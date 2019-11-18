 Суд арестовал 32 млн евро на люксембургских счетах подставного собственника телеканала Прямой - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Суд арестовал 32 млн евро на люксембургских счетах подставного собственника телеканала Прямой
18.11.2019 10:06

Известный украинский адвокат Андрей Портнов заявил, что суд арестовал в банках Люксембурга 32 миллиона евро на счетах подставного собственника телеканала Прямой Владимира Макеенко.

Суд арестовал 32 млн евро на люксембургских счетах подставного собственника телеканала Прямой

Об этом Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале. 

"Друзья, информирую, что на основании моего обращения в ГБР по факту отмывания окружением Порошенко преступных доходов при сделке продажи акций телеканала Прямой, Печерский суд арестовал 32 миллиона евро на Люксембургских счетах подставного собственника телеканала Владимира Макеенко и его офшорных компаний Makwell International SA, Cresendo International LTD и Oltenor Capital в EFG Bank.

 

Не переключайтесь", - написал адвокат.

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