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|Суд арестовал 32 млн евро на люксембургских счетах подставного собственника телеканала Прямой
|18.11.2019 10:06
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Известный украинский адвокат Андрей Портнов заявил, что суд арестовал в банках Люксембурга 32 миллиона евро на счетах подставного собственника телеканала Прямой Владимира Макеенко.
Об этом Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале.