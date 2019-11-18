Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что все стороны переговоров в "нормандском формате" уже одобрили краткий итоговый официальный документ - коммюнике, но в случае "прорыва" оперативно будет подготовлен новый документ, передает " РБК-Украина ".

"Есть два подхода. Первый – давайте контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задачи перед собой, чтобы потом, не найдя путь их выполнения, мы не говорили, что прогресс не достигнут, и мы даже откатились назад. Это осторожный подход, который зафиксирован в коротком коммюнике, о котором мы с вами говорили. Мы этот документ выписали, все четыре стороны на него согласились, это рабочий документ, который внешнеполитические советники глав государств предлагают своим лидерам. Если в ходе разговора лидеров будет достигнут какой-то прорыв, а мы хотели бы на это надеяться, то оперативно будет подготовлен новый документ. Например, все четыре лидеры придут к тому, что надо кончать с войной и есть три-четыре шага, которые надо сделать. Это идеальный сценарий, но сейчас наши ожидания основаны на минимально возможном варианте", - заявил Пристайко.

Пристайко пояснил, что к моменту встрече должно состояться возвращение Россией украинских кораблей, захваченных в Керченском проливе.

Далее встреча "нормандской четверки" должна дать толчок для работы Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Мы даем новый толчок минской группе. Лидеры договорились, определили вот такие следующие направления. Теперь договаривайтесь в Минске, создайте подгруппы, например, по передаче границы под контроль Украины и в течение некоторого времени покажите нам решение, как этого добиться. Второе – в гуманитарной группе закончите до такого и такого времени обмен всех на всех. Решите существующие гуманитарные проблемы, подготовьтесь к возможному проведению выборов. Всем четырем подгруппам: по безопасности, политической, экономической и гуманитарной, думаю, им будет дано направления, по которым они за определенный разумный период работы должны будут показать результат. Тогда можно будет подводить итоги следующего этапа", - отметил Пристайко.

"На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут - и мы к этому готовы - что этот пункт, конечно, устарел, этот - нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", - заявил Пристайко и предположил, что изменение и актуализация некоторых пунктов минских договоренностей могут произойти. "Никто не может запретить лидерам признать, что за пять лет минские соглашения не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир в Украину, потому их надо адаптировать. Там есть вещи, которые надо адаптировать хотя бы потому, что все хронологические сроки уже пропущены. И лидеры должны сказать: давайте спокойно без истерики посмотрим, никто ничего не меняет, ни от чего не отказывается, но эти пункты должны быть изменены, адаптированы к реальности", - заявил министр.

Украина должна прийти к компромиссу и в вопросе о "Северном потоке - 2", немецкая сторона ищет этот компромисс и готова к нему. Об этом также заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Что касается "Северного потока - 2", то Германия открыто говорила много раз: это наш экономический проект, который мы хотим довести до конца, мы вложили в него много инвестиций, мы верим, что он поможет нам диверсифицировать источники энергии. Наша позиция диаметрально противоположна, и мы говорим нашим германским коллегам, что это тот случай, когда мы с ними не соглашаемся. Они это понимают и говорят: это тот случай, когда и мы с вами не соглашаемся. Наша задача – найти определенный компромисс в этом случае, немцы ищут этот компромисс и готовы к нему", - заявил Пристайко.

Он добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель часто говорила, что предусловие завершения строительства "Северного потока - 2" – это гарантирование определенного объема прокачки через украинские трубопроводы.

"Это компромисс, вокруг которого мы сейчас работаем", - добавил глава МИД Украины.

Ранее Макрон заявил, что лидеры Франции, Германии, России и Украины встретятся в Париже 9 декабря в попытке активизировать усилия в поисках мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, ранее основным условием для участия в саммите в "нормандском формате" являлось подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера". Реализации "плана Штайнмайера" должно предшествовать разведение войск на Донбассе на трех участках, за которым последует более масштабное разведение войск по всей линии разграничения.

Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках: № 1 - в районе пос. Станица Луганская и № 2 - в районе г. Золотое Луганской области.

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