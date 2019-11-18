Сводка Новостей
- Ляшко заявил, что сегодня прокуратура вручит ему подозрение и ограничит от общества
- Рябошапке удалось легитимизировать Порошенко: теперь он - руководитель фракции, части Кабмина и ряда депутатов большинства
- Пристайко рассказал, что все стороны переговоров в "нормандском формате" уже одобрили краткий документ без "прорыва"
- Суд арестовал 32 млн евро на люксембургских счетах подставного собственника телеканала Прямой
- Ротару возвращается в российский строй
|Рябошапке удалось легитимизировать Порошенко: теперь он - руководитель фракции, части Кабмина и ряда депутатов большинства
|18.11.2019 10:43
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"В нашей стране нет ни одного неприкасаемого человека. Нас поддерживают президент Зеленский и парламент.
Я вправе привлекать к ответственности любого, кто переступил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любых олигархов.
Они могут быть привлечены к уголовной ответственности, если совершили преступление, и будут доказательства". - Заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью газете
Напомним, в "Слуге народа" требуют отчета от премьер-министра Украины Алексея Гончарука по теме "проникновения порохоботов" во все структуры исполнительной власти. Об этом
Бужанский отметил, что пора выяснить, кто кого "зробив разом", и если официально оказалось, что БПП (с 24 мая - "Европейская солидарность"), то выйти к избирателям и честно им в этом признаться.
По его словам, такими темпами к следующей сессионной неделе рейтинг "Слуги народа" будет "немного напоминать статистическую погрешность".