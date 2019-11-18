Сводка Новостей
- Ляшко заявил, что сегодня прокуратура вручит ему подозрение и ограничит от общества
- Рябошапке удалось легитимизировать Порошенко: теперь он - руководитель фракции, части Кабмина и ряда депутатов большинства
- Пристайко рассказал, что все стороны переговоров в "нормандском формате" уже одобрили краткий документ без "прорыва"
- Суд арестовал 32 млн евро на люксембургских счетах подставного собственника телеканала Прямой
- Ротару возвращается в российский строй
|Ляшко заявил, что сегодня прокуратура вручит ему подозрение и ограничит от общества
|18.11.2019 11:58
|
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сегодня Бориспольская прокуратура вручит ему подозрение по делу о драке с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Об этом политик сообщил на своей странице в
Также руководитель Радикальной партии утверждает, что уголовное дело против него сфальсифицировано.
В свою очередь глава радикалов требует от ГПУ, СБУ и НАБУ возбудить против Андрея Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью.
Как сообщалось, 6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь". Герус назвал драку "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова.
Впоследствии полиция возбудила уголовное дело по факту драки. Правоохранители не указали, по какой статье началось расследование. В рамках дела полиция намерена допросить самого Ляшко, а также очевидцев – сотрудников аэропорта.