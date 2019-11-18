Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сегодня Бориспольская прокуратура вручит ему подозрение по делу о драке с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook .

"Сегодня на 11:00 еду в Бориспольскую прокуратуру для вручения мне подозрения "за насилие против государственного деятеля". Не исключаю, что уже сегодня суд выполнит команду и ограничит мою свободу передвижения и действий как лидера оппозиционной партии", - написал Ляшко.

Также руководитель Радикальной партии утверждает, что уголовное дело против него сфальсифицировано.

"Генпрокурор Рябошапка по команде Зеленского фальсифицирует против меня уголовное дело за то, что Радикальная партия борется против российской энергетической агрессии", - добавил Ляшко.

В свою очередь глава радикалов требует от ГПУ, СБУ и НАБУ возбудить против Андрея Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью.

Как сообщалось, 6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь". Герус назвал драку "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова.

Впоследствии полиция возбудила уголовное дело по факту драки. Правоохранители не указали, по какой статье началось расследование. В рамках дела полиция намерена допросить самого Ляшко, а также очевидцев – сотрудников аэропорта.

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