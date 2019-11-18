Подготовка к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря вступила в завершающую стадию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нормандский формат" запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - сказал представитель Кремля в понедельник. Передаёт ТАСС.

Песков также уточнил, что 18 ноября президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Он не назвал, кто станет собеседником российского лидера, но заметил, что разговор "будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату".

На вопрос об ожиданиях Кремля от предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки" Песков ответил, что воздержался бы от прогнозов.

"Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Ей предшествовал довольно долгий период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой перерыв - это мы с сожалением констатируем - в работе "нормандского формата", - пояснил пресс-секретарь президента.

В связи с этим Песков призвал: "Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты".

Представитель Кремля подтвердил, что саммит "нормандской четверки" планируется созвать в Париже.





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