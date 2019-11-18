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|Украинский алкоголик становится ключевым свидетелем в деле об импичменте президента США
|18.11.2019 12:55
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Символично, что украинский алкоголик становится ключевым свидетелем в деле об импичменте президента США Дональда Трампа. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, о пристрастии которого к спиртному известно всем, даже немецкой полиции, де-факто начал готовиться к даче показаний в Конгрессе США.
Для этого он в течение полутора месяцев подтягивал свой английский в Лондоне. По его словам, курсы обошлись ему примерно в полторы тысячи фунтов в неделю.
Включая, как отдельно подчеркнул будущий свидетель, «харчування». То есть еду. А где он это подчеркнул? В гигантском интервью рупору Госдепа США в Украине. Имеется в виду интернет-издание «Украинская правда».
Юра думает, что в его руках оказались, пардон, яйца Трампа и от его позиции многое зависит. Шумиху, которая может подняться вокруг его показаний в Конгрессе, экс-генеральный прокурор хочет использовать для раскрутки своего партийного проекта семейного типа.
Он, значит, возглавляет «Республиканскую партию Украины», а его жена, прежний постоянный представитель президента Порошенко в парламенте, становится замом.
Третьим должен стать Роман Безсмертный. По иронии судьбы, он тоже длительное время был постпредом президента в Раде. Только Леонида Кучмы, а не Петра Порошенко.
Если проанализировать большой «кирпич», который «родил» экс-прокурор с помощью «УП», то получается, что Юрий Витальевич Луценко – честнейший человек и прокурор, который постоянно заботится лишь о благе нации.
Вместо этого Луценко рассказал адвокату страшную историю про какой-то американский фонд Franklin Templton, куда через латвийские и кипрские «отмывочные» компании сливались миллиарды Януковича в виде ОВГЗ. И он, Луценко, напал на след «преступной гидры». Полтора миллиарда ему ужалось вырвать из цепких рук беглого диктатора. Но остались еще семь с половиной «ярдов», до которых Юра дотянуться не смог.
Знаете, кто ему помешал?
Гребаная послица Йованович.
Она, с…ка такая, хотела взять под свой личный контроль всю правоохранительную систему великой нации. Руководство Национального антикоррупционного бюро в лице Артема Сытника и его первого зама Гизо Углавы буквально слизывало пыль с ее походных ботинок, сливало в посольство сверхсекретную информацию по уголовным делам и чуть ли не по своей инициативе агитировало за Хиллари Клинтон с помощью подделанного компромата. Юра ей как к человеку обратился: Мари, б…ть, хочу в США съездить. Чисто по делу. Миллиарды Януковича жгут мне мозг, подпиши командировку.
А что думала Машка? Что Юра хочет привезти Трампу компромат на Байдена. В частности, как он сам и его сынок в виде пасынка вместе с другими «директорами» «Буризмы» выкачали из Украины 16,5 миллионов долларов в виде оплаты «за консультационные услуги».
Теперь Юра активно отыгрывает ситуацию назад: шел по следам преступной группировки Януковича, которые вели в США. Следы были очень глубокими, ведь члены ОПГ тащили на себе семь с хвостиком «ярдов» американских денег. Однако не дошел, поскольку столкнулся с сопротивлением американской «крыши» в лице Йованович, которая сейчас врет под присягой, ее дружка ЦРУшника Кента и НАБУ.
Общий вывод: Луценко отрепетировал свои будущие показания в Конгрессе США. Послал предварительные месседжи заинтересованным сторонам.