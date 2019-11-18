Сводка Новостей
- Путин и Макрон по телефону обсудили, как Украина будет выполнять Минские соглашения "в полном объёме"
- "Бл@дь, какие же они убогие": "Слуга" Стефанчук снял квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье из бюджета
- Глава ГБР Труба заявил, что ведомство полностью готово принять у ГПУ дела Майдана
- Рябошапка не может заняться делами Порошенко, потому что он улетел домой, к семье, во Францию
- Украинский алкоголик становится ключевым свидетелем в деле об импичменте президента США
|Рябошапка не может заняться делами Порошенко, потому что он улетел домой, к семье, во Францию
|18.11.2019 15:42
|
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не может сейчас заниматься проблемами пятого президента Украины Петра Порошенко, потому что он находится дома, во Франции. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа"
Напомним, Госбюро расследований подготовило первое подозрение против Петра Порошенко. Оно касается узурпации власти при назначениях в надзорный судебный орган - Высший совет правосудия.
Впрочем, ее еще должен утвердить генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
Впрочем, генпрокурор здесь - не последняя инстанция. Вопрос вручения подозрения Порошенко будет приниматься на самом верху. Это серьезный политический процесс, который потребует голосования в Раде за снятие с бывшего президента неприкосновенности.
Официальное заявление политсилы по этому поводу появилось в Facebook.
В политсиле Порошенко считают, что с помощью подозрения директор ГБР Роман Труба "цепляется за кресло, которое быстро ускользает". В партии нашли еще одно объяснение происходящему.