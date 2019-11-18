Государственною Бюро расследований Украины готово принять у ГПУ в производство все дела Майдана. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба.

"В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах - мы отобрали лучших, профессиональных следователей, эффективно работать над «делами Майдана» дальше. Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе. Напомню, 20 ноября ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным производствах. После этого они 3 месяца для того, чтобы нам их передать. Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов, как только коллеги ее завершат, мы готовы расследовать «дело Майдана»." - Заявил Роман Труба.

В партии "Голос" настаивают на созыве внеочередной сессии Верховной Рады для того, чтобы расследование по делам Майдана не остановилось.

"20 ноября расследования убийств на Майдане может остановиться. В этот день Генеральная прокуратура Украины будет обязана отдать все дела Майдана в Государственное бюро расследований. В сложившихся обстоятельствах, это может привести к тому, что дела не будут расследованы", - говорится в заявлении партии.

В политсиле отметили, что они поддерживают инициативу семей погибших героев Небесной сотни и настаивают на немедленном созыве внеочередного заседания парламента, необходимого для принятия решений, направленных на спасение расследования дел Майдана.

"Соответствующее письмо часть партии "Голос" направила председателю Верховной Рады", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, на своей странице в Фейсбук адвокат Евгения Закревская сообщила, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада “не успела” проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря.

17 ноября адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни потребовала созвать внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы следствие по делам Майдана не остановилось.

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