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- "Бл@дь, какие же они убогие": "Слуга" Стефанчук снял квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье из бюджета
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|"Бл@дь, какие же они убогие": "Слуга" Стефанчук снял квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье из бюджета
|18.11.2019 16:19
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Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") арендовал квартиру у своей тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".
Уточняется, что Стефанчук подал ежегодную декларацию за 2018 как заместитель директора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". Из документа следует, что он проживает в квартире площадью 101,8 кв. м с 2012 года. Жилье принадлежит Татьяне Ситарук.
Такую же фамилию носила жена Стефанчука до свадьбы, свидетельствуют данные из соцсетей. По информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.
В комментарии Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире:
На вопрос о том, платит Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит "арендодателю по договору - владельцу квартиры".
Стефанчук между 120 народных депутатов 9 созыва, кто получил компенсацию за жилье из госбюджета.