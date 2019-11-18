Во вторник, 19 ноября, Бориспольский горрайонный суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об аресте бывшего нардепа, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко по факту драки в аэропорту "Борисполь" с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Ляшко

"Завтра в 14:00 Бориспольский горрайонный суд (судья Юрий Кабанячий) рассмотрит ходатайство прокуратуры о моем аресте. Сегодня в Бориспольской прокуратуре мне вручили "подозрение" по сфальсифицированному делу о конфликте с Герусом. Достаточно послушать прокурора Неродика две минуты, чтобы понять – команду возбуждать дело ему дал ручной генпрокурор Зеленского Рябошапка", - написал Ляшко.

Прокуратура просит арестовать, подозреваемого по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом, главу Радикальной партии Олега Ляшко без альтернативы залога. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передают " Українські новини ".

"В суд направлено решение об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ГПУ.

Отмечается, что ходатайство рассмотрит локальный Бориспольский суд.

Напомним, 6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь". Герус назвал драку "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова.

Впоследствии полиция возбудила уголовное дело по факту драки.

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что руководитель Радикальной партии получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с народным депутатом от "Слуги народа", председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

Экс-нардеп Андрей Лозовой опубликовал прямую цитату из подозрения, которое вручили Ляшко, где описаны повреждения Геруса в результате драки:

"... синяков на передней поверхности грудной клетки справа, по средней ключичной проекции второго ребра слева, по средней ключичной линии проекции второго ребра, передний паховой линии слева проекции третьего ребра, на передней поверхности левого плеча в верхней и средней трети, каждое из которых по степени тяжести относится к легким телесным повреждениям, так как восстановление анатомической целостности травмированных участков в обычном клиническом течении наблюдается в срок до 6 суток по критерию длительности расстройства здоровья".

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