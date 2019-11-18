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|Слуга "Юзик" в компании других слуг из Рады провёл суровые переговоры с руководителем местной полиции Кривого Рога
|18.11.2019 17:15
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На выходных к админам многих Телеграм-каналов пришли одинаковые письма с частью записи, которая была сделана в одном из заведений Кривого Рога.
На этой записи, как утверждают отправители, сразу несколько депутатов Слуги Народа собеседуют главу местной полиции С. Лукашова и выставляют условия «не сумісні з депутатською діяльністю»
Сегодня утром народный депутат от "Слуги народа"
А позже рассказал, что готов опубликовать запись, если она попадёт к нему, а также готов подать заявление в соответствующие органы по факту.
Еще через несколько часов Антон Поляков опубликовал запис: