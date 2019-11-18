 Слуга "Юзик" в компании других слуг из Рады провёл суровые переговоры с руководителем местной полиции Кривого Рога - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Слуга "Юзик" в компании других слуг из Рады провёл суровые переговоры с руководителем местной полиции Кривого Рога
18.11.2019 17:15

На выходных к админам многих Телеграм-каналов пришли одинаковые письма с частью записи, которая была сделана в одном из заведений Кривого Рога. 

Слуга "Юзик" в компании других слуг из Рады провёл суровые переговоры с руководителем местной полиции Кривого Рога

На этой записи, как утверждают отправители, сразу несколько депутатов Слуги Народа собеседуют главу местной полиции С. Лукашова и выставляют условия «не сумісні з депутатською діяльністю» 

Сегодня утром народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков заявил, что "на пятничной фракции "Слуга Народа" Арахамия с Корниенко дали слово, что в случае появления этой записи, депутатов которые ведут эти "переговоры" исключат из фракции. Я понимаю, что ни у кого уже нет доверия к этим товарищам, но посмотрим, как они сдержат свое слово."

А позже рассказал, что готов опубликовать запись, если она попадёт к нему, а также готов подать заявление в соответствующие органы по факту. 

Еще через несколько часов Антон Поляков опубликовал запис:

"Ну что друзья, вот мне и прислали фрагмент разговора "наших" доблестных Слуг Богдана с руководителем местной полиции Кривого Рога. Буду поднимать эти вопросы перед Президентом и правоохранительными органами.

 

Считаю, нужно разобраться в том, кто вообще их уполномочил проводить такие "переговоры".

 

Делаем ставки, как быстро их исключат из фракции, если конечно исключат.." - Заявил при этом Антон Поляков. 

 

 

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