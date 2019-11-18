Экс-президенту Украины Петру Порошенко оставляют пространство для маневра, чтобы он мог защититься и развалить это дело в суде, выйти сухим из воды. Об этом пресс-секретарь "Национального корпуса" Роман Чернышев заявил в эфире телеканала " 112 Украина ".

"К сожалению, пока что при том, что к Порошенко очень много вопросов есть, "Национальный корпус", лично Андрей Билецкий об этом много говорил, но почему-то выплывает именно дело, которое, с моей точки зрения, является не столь очевидным и не столь перспективным в судебном плане. Какое-то влияние на членов ВРП очень сложно доказать, следовательно, вероятно, мы здесь имеем дело с тем, что, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. То есть и власть рапортует о том, что она делает какие-то шаги, Зеленский обещал наказание коррупционеров, и Петру Алексеевичу оставляют пространство для маневра, чтобы он мог защититься, и развалить это дело в суде, выйти сухим из воды, - сказал он.

В Генпрокуратуре изучают направленный им Государственным бюро расследований проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, передает пресс-служба ГПУ.

"В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть. Они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями. И в ближайшее время, как только они завершат свою работу, сделают мне доклад, соответствующее процессуальное решение будет принято", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор не исключил, что в документы могут внести определенные правки и изменить квалификацию подозрения.

Напомним, Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру проекты о подозрении Порошенко и представления в Раду о даче согласия на его привлечение к ответственности

В документе проекта идет речь о подозрении Порошенко в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных по двум статьям УК Украины: ч. 3 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти") и ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением").

По данным народного депутата от партии "Слуга народа" Максима Бужанского, генпрокурор Рябошапка, который должен внести в Раду прошение о снятии неприкосновенности с Порошенко, находится дома во Франции.

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