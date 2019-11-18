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|Националисты заявили, что Порошенко оставляют пространство для маневра, чтоб развалить дело в суде
|18.11.2019 19:06
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Экс-президенту Украины Петру Порошенко оставляют пространство для маневра, чтобы он мог защититься и развалить это дело в суде, выйти сухим из воды. Об этом пресс-секретарь "Национального корпуса" Роман Чернышев заявил в эфире телеканала "
В Генпрокуратуре изучают направленный им Государственным бюро расследований проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка,
Генпрокурор не исключил, что в документы могут внести определенные правки и изменить квалификацию подозрения.
Напомним, Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру проекты о подозрении Порошенко и представления в Раду о даче согласия на его привлечение к ответственности
В документе проекта идет речь о подозрении Порошенко в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных по двум статьям УК Украины: ч. 3 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти") и ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением").
По данным народного депутата от партии "Слуга народа" Максима Бужанского, генпрокурор Рябошапка, который должен внести в Раду прошение о снятии неприкосновенности с Порошенко, находится дома во Франции.