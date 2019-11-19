На машине главы Офиса президента заметили номера Луценко.

Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины, нелегально пользовался номерами прикрытия и государственной охраной. Об этом в Facebook сообщает "BIHUS.info" .

"Должность Богдана - это вообще не госдолжность. Офис президента даже декларации не должен подавать, и ответственности - ноль. Тем более, их нет между лиц, которых может охранять элитное управления госохраны. В законе нет, а в клубах, на тусовках и на футболе государственные бодигарды с Богданом есть", - говорится в сообщении.

Журналисты-расследователи утверждают, что номера автомобиля Богдана совпадают с теми, которые раньше висели на машинах экс-генерального прокурора Юрия Луценко. Они отмечают, что номера Богдан уже заменил.

Ранее ГПУ рассматривала вопрос о вручении подозрения Богдану. Топ-чиновника подозревали в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова. По мнению следствия, Богдан способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Богдан готовил материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении. В соответствии с этими судебными решениями Украина выплатила России около 32 млн гривен.

Но затем стало известно, что Генпрокуратура засекретила информацию о том, фигурирует ли Богдан в каких-либо уголовных производствах.

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