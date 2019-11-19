"Джокер" опубликовал переписку с мэром Чернигова про "слугу" Антона Полякова и ГП "Укрбуд"
19.11.2019 10:53
Пранкер "Джокер" опубликовал свою переписку от имени генпрокурора Рябошапки с мэром Чернигова, в которой рассказывается о нардепе от "Слуги народа" Антоне Полякове, а также много интересной информации о ГП "Укрбуд". Отметим, на нардепа Полякова никакой отдельно ценной информации от "хозяина" Чернигова пранкер не получил.
" Решил пообщаться с мэром Чернигова от главы офиса Президента. Узнать больше про Полякова.
Пригласил в гости.
А он мне все уши прожужжал про Микитася и ДП Укрбуд." - Заявил "Джокер"