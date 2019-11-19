Пранкер "Джокер" опубликовал свою переписку от имени генпрокурора Рябошапки с мэром Чернигова, в которой рассказывается о нардепе от "Слуги народа" Антоне Полякове, а также много интересной информации о ГП "Укрбуд". Отметим, на нардепа Полякова никакой отдельно ценной информации от "хозяина" Чернигова пранкер не получил. " Решил пообщаться с мэром Чернигова от главы офиса Президента. Узнать больше про Полякова. Пригласил в гости. А он мне все уши прожужжал про Микитася и ДП Укрбуд." - Заявил "Джокер" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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