Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Роман Иванисов в 1995 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней – этот факт нардеп скрыл от Центральной избирательной комиссии. Материалы уголовного дела в понедельник, 18 ноября, опубликовало издание «Аргументум»





По информации издания, избранный по 153 округу (Ровенская область) Иванисов в сентябре 1995 года был арестован по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом). Его поместили в СИЗО, откуда через три дня он был выпущен.

В октябре Иванисова снова задержали по тем же статьям и приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, однако позже приговор был изменен на 2 года и 6 месяцев исправительно-трудовых колоний общего режима. Заключение Иванисов отбывал в Мариупольской ИТК Донецкой области. Все эти факты, будучи кандидатом в народные депутаты, Иванисов скрыл от ЦИК. Кроме того, в своей декларации нардеп указал, что 2000 году окончил с отличием Бердянский университет менеджмента и бизнеса, получив диплом юриста. Однако, по данным журналистов, Иванисов заведомо соврал, так как, пребывая под стражей с конца 1995 года, он никак не мог параллельно получать высшее юридическое образование. На своей странице в Facebook народный депутат заявил, что информация об изнасиловании — это стоившая огромных денег «заказуха». «А теперь достоверные факты: "Заказ" пришел с сервера, находящегося в Сан-Франциско; через российские интернет — "мусоросборники" уже попало к контенту украинских сайтов пятой звена; стоила эта схема заказчикам сотню тысяч долларов. Постарались ребята на славу!», — написал Иванисов.







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