Сводка Новостей
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|Зеленский пожаловался, как Тимошенко предлагала ему "договорняк": "Хотела людей на сладкие места"
|19.11.2019 11:31
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Президент Украины Владимир Зеленский подверг ироничной критике главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Об этом глава государства написал в cвоем Telegram-канале.