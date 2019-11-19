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|В сети могут всплыть фото Рябошапки с букварем: подозрение Порошенко было передано в ГПУ еще 30 октября
|19.11.2019 11:50
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Подозрение бывшему президенту Украины Петру Порошенко было направлено из Государственного бюро расследований (ГБР) на согласование в Генпрокуратуру ещё 30 октября.
Об этом
У самого же Порошенко считают, что ему хотят вручить подозрение, чтобы помешать уехать в Канаду.