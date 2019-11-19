Игорь Лесев

Это будет интересная встреча. И ее тема чуть шире, чем Донбасс. У нас вообще от повестки отстают. Пока тут с запоем строили национальное государство «Украина для украинцев», просрали не только Крым и половину Донбасса, а саму страну для этих самых украинцев.

Украина превратилась в концессию. Такая себе Ост-Индская компания, где местным индусам разрешают кидать в кассиров мелочь и с завидным упорством дебилов каждый раз спрашивают, чей Кашмир. Но всем тут заправляет давно уже соровская американка.

Мы реально просрали страну. Украинцы здесь больше не хозяева. Не принимают здесь решений. Не управляют. Не верховодят. Абсолютно все здесь под внешним контролем.

НАБУ, САП и антикорсуд управляются из США. Набсоветы всех ведущих госпредприятий от УЗ и Укрпочты до оборонки состоят из иностранных агентов. Минфин с ее Маркаровой под контролем МВФ. Все эти гончаруки, нефедовы, миловановы – грантовские пассажиры. Укроборонпром отдан на откуп иностранному гражданину Абромавичусу, который к оборонке имеет такое же отношение, как и Смилянский – резидент США, обанкротивший «Укрпочту» и теперь поставленный Зе в набсовет «Укроборонпрома».

Образование, медицина, атомка, перевозки, ГТС – все под внешним управлением и контролем. Только если про Порошенко это подавалось, как «интеллектуальный десант реформаторов», то сейчас это единственное условие карьерного роста. Загранпаспорт США – и ты тут свой. Это, кстати, ответ, почему какой-то тугой Арахамия возглавил самую большую фракцию в истории украинского парламента. Потому что не грузин, а американец.

Короче, такая вот у нас картинка. Украина – это филиал транснационалки. Да, чуть борзеют местные олигархи и элитка, но курс на додавливание составлен.

Теперь к нормандской встрече. Тут во многом вопрос в самом Зе. Чей он и на кого ставит? Его это все устраивает или смущает? Или типа не замечает? Это ключевые вопросы, потому что от этого зависит характер переговоров.

Ведь нам скармливают идейку, что автономия Донбасса – это жопа для Украины. Но тут смотря за какой конец палки взяться. Какую модель Украины тот же Зеленский в принципе видит.

Если для Украины под управлением и тотальным контролем ТНК, то автономия вообще любая нах не упала. Ведь данная автономия предполагает определенное (а в нашем случае, значительное) влияние другого внешнего игрока – России. Той самой ру-федерации, против которой демократы ТНК ведут священный крестовый поход.

Поэтому, если Зеленского не смущает премьерство Гончарука и прочие маркаровские ОВГЗ – то декабрьская встреча с Путиным будет сугубо пиаровская. С вполне возможным выходом из Минска. Потому что для ТНК какой-то осколок Донбасса принципиальной важности не имеет.

И совсем другой расклад, если Зе видит хотя какую-то субъектность в Украине. Тогда с русскими нужно будет договариваться. Хотя бы потому что они могут создать хотя какую-то центровку внешнему поглощению Украины.

Но опять же, чтобы договариваться хотя о чем-то, нужно иметь субъектность. А где ж ее взять, если сам Зе расставляет везде по стране соровский генофонд? Людей, у которых нет родины, а есть только управляющая компания и совет директоров.

И все же согласитесь, удивительные эти люди националисты. Так боролись за родинку, что за 6 лет довели некогда вполне симпатичную страну до состояния колониальной побирушки, которой теперь управляют пришлые зеленые человечки.