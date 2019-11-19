Зампредседателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассчитывает, что президенты Украины и России на встрече "Нормандского формата" 9 декабря смогут лично обсудить договор по транзиту российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Представитель ЕС выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита газа через Украину и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Зампредседателя Еврокомиссии отметил, что до конца ноября между сторонами будет проведена встреча на уровне министерств и компаний. Принимать участие в ней будет, в том числе и АО "Магистральные газопроводы Украины", в собственность которого в рамках отделения от "Нафтогаза Украины" деятельности по транспортировке природного газа, будет передано ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что вопрос газовых контрактов с Россией не будет обсуждаться в ходе переговоров в нормандском формате. По его мнению, дальнейшие переговоры по транзиту газа должны осуществляться в трехстороннем формате с участием Европейской комиссии.

В Париже, кроме четырехсторонних переговоров "нормандской четверки" по Донбассу, может произойти и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом российскому изданию "Коммерсантъ" заявил источник, занимающийся украинским направлением в российских госструктурах.

"Все будет зависеть от общего фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, пытается высказываться нейтрально", - сказал собеседник.

Он также отметил, что возвращение Кремлем трех украинских судов накануне, а также обмен пленными в сентябре улучшает фон для будущих переговоров "четверки" в Париже.

Вместе с тем другой источник отметил, что встреча лицом к лицу не планируется и не рассматривается Москвой.

"По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов", - сказал собеседник, однако не стал категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами.

Как сообщалось, 18 ноября "Газпром" направил Нафтогазу официальное предложение продлить действующий договор на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год.

Условием заключения контракта в Газпроме назвали отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Среди других условий россияне назвали отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на Газпром за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства Нафтогаза об инициировании расследования Еврокомиссии против российского монополиста.

При этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что ему не известно о подготовке к обсуждению на встрече Нормандского формата темы газового контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

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