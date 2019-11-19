Михаил Подоляк

Действующий президент Зеленский крайне жёстко «прошёлся» по амбициям Юлии Владимировны Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом... неприглядном стиле). Мгновенно сделал своим искренним врагом...

Ведь для нас традиционным являются строго кулуарные и теневые посиделки первого лица с вип-просителями в формате «не для печати».

Тем самые, на которых решаются ключевые кадровые вопросы, группы влияния получают свои зоны кормления, а первое лицо определённые гарантии от шатания. И те, которые так... ценятся журналистами-расследователями, сидящими по ночам в кустах возле АП. Или ОП. Не суть...



... Зеленский же в некотором смысле «убил» очередное табу.

То, в котором не позволительно было иронично выставлять на публику свои царские переговоры и язвительно унижать запросы больших мира сего. Но которые временно остались за бортом. Нужно ли это было Владимиру Александровичу?)



... Впрочем, если говорить строго по сути и по смыслу, то что было в данном случае сказано неправильно и лживо?

Ключевая мысль ведь проста.

И выражена здесь от и до: «Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на «солодкі» місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою Народу» у Верховній Раді».

Мы ведь прекрасно знаем, что наша современная элита (речь не только о Тимошенко) именно так и живет - говорит на публике одно, рвёт пачками на себе патриотические рубашки, исходит на ТВ особой такой вышиванчатой пеной, а потом тихонько так, розовощеко улыбаясь и чуть потупив глазки, просит назначить «этих вот хороших ребят на хорошие позиции»).

Просто сегодня это было сказано вслух. Первым лицом. Впервые.

В крайне жёсткой и даже саркастичной манере.

Просто то, о чем всегда все знали и перешёптывались, стало явью.

Новым газетным штампом.

И?)



... Только, плиз, давайте без морализаторства.

Сказано как сказано - абсолютно в манере команды Зеленского. Наотмашь.

Но есть и кое-что опасное для Владимира Александровича...

Во-первых, он действительно сильно обидел ЮВ. А она умеет играть в долгую и умеет ждать...

Во-вторых, он, походя, разрушил куда более серьёзный миф о том, что ЮВ может заменить Гончарука на должности премьера и существенно усилить команду. Сама ЮВ очень много и активно медийно «раскатывала» эту тему)...

В-третьих, Зеленский откровенно и быстро консолидирует всех этих ушлых вчерашних ребят и делает их единой и согласованной «командой врагов». Оставаясь при этом в одиночестве. Вернее, в окружении крайне стремных и легковесных помощников)...

В-четвёртых, как-то все больше заметна в его публичных выступлениях раздражительная, черно-юморная стилистика, столь свойственная... Игорю Валерьевичу.

На короткой дистанции - это работает отлично.

А на длинной - есть нюансы).

Тем не менее, на сегодня уже практически понятна наша новая политическая игра: «один против всех»)...