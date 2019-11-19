Действующий президент Зеленский крайне жёстко «прошёлся» по амбициям Юлии Владимировны Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом... неприглядном стиле). Мгновенно сделал своим искренним врагом...
Ведь для нас традиционным являются строго кулуарные и теневые посиделки первого лица с вип-просителями в формате «не для печати».
Тем самые, на которых решаются ключевые кадровые вопросы, группы влияния получают свои зоны кормления, а первое лицо определённые гарантии от шатания. И те, которые так... ценятся журналистами-расследователями, сидящими по ночам в кустах возле АП. Или ОП. Не суть...
... Зеленский же в некотором смысле «убил» очередное табу.
То, в котором не позволительно было иронично выставлять на публику свои царские переговоры и язвительно унижать запросы больших мира сего. Но которые временно остались за бортом. Нужно ли это было Владимиру Александровичу?)
... Впрочем, если говорить строго по сути и по смыслу, то что было в данном случае сказано неправильно и лживо?
Ключевая мысль ведь проста.
И выражена здесь от и до: «Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на «солодкі» місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою Народу» у Верховній Раді».
Мы ведь прекрасно знаем, что наша современная элита (речь не только о Тимошенко) именно так и живет - говорит на публике одно, рвёт пачками на себе патриотические рубашки, исходит на ТВ особой такой вышиванчатой пеной, а потом тихонько так, розовощеко улыбаясь и чуть потупив глазки, просит назначить «этих вот хороших ребят на хорошие позиции»).
Просто сегодня это было сказано вслух. Первым лицом. Впервые.
В крайне жёсткой и даже саркастичной манере.
Просто то, о чем всегда все знали и перешёптывались, стало явью.
Новым газетным штампом.
И?)
... Только, плиз, давайте без морализаторства.
Сказано как сказано - абсолютно в манере команды Зеленского. Наотмашь.
Но есть и кое-что опасное для Владимира Александровича...
Во-первых, он действительно сильно обидел ЮВ. А она умеет играть в долгую и умеет ждать...
Во-вторых, он, походя, разрушил куда более серьёзный миф о том, что ЮВ может заменить Гончарука на должности премьера и существенно усилить команду. Сама ЮВ очень много и активно медийно «раскатывала» эту тему)...
В-третьих, Зеленский откровенно и быстро консолидирует всех этих ушлых вчерашних ребят и делает их единой и согласованной «командой врагов». Оставаясь при этом в одиночестве. Вернее, в окружении крайне стремных и легковесных помощников)...
В-четвёртых, как-то все больше заметна в его публичных выступлениях раздражительная, черно-юморная стилистика, столь свойственная... Игорю Валерьевичу.
На короткой дистанции - это работает отлично.
А на длинной - есть нюансы).
Тем не менее, на сегодня уже практически понятна наша новая политическая игра: «один против всех»)...