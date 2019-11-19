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Политический кризис начался! Что дальше?
19.11.2019 13:41

Андрей Головачев

Итак, теперь уже можно с уверенностью констатировать, что страна вступила в глубокий политический кризис, который наверняка приведет к досрочным парламентским выборам уже следующей осенью или даже раньше.

 

Причина кризиса - отказ МВФ возобновлять кредитование Украины, до тех пор пока Зеленский не разорвет свои личные отношения с Коломойским и не применит к бывшим собственникам Приватбанка меры принуждения с целью возвращения ими положенных сумм.

 

Политический кризис начался! Что дальше?

Надежды Зеленского на то, что он сможет задобрить МВФ с помощью принятого Закона об отмене моратория на землю не сработали: МВФ оказался непреклонен.

 

Это стало совершенно ясно, после недавних переговоров с миссией МВФ. По ее результатам представитель МВФ по Европе Пол Тромсен мягко сообщил , что "пока нет решения o 3-летней программе EFF", а украинским властям надо решить проблему Привата.

 

В переводе с дипломатического это означает: кредитования не будет пока Зеленский не начнет применять реальные меры по возвращению денег бывшими акционерами Приватбанка и не будет препятствовать проникновению людей Коломойского во власть и экономику.

 

Справка: По данным НБУ Коломойский лично поручился за погашение 7.7 млрд гр за взятое ранее финансирование для Приватбанка. Кроме того, он и Боголюбов должны вернуть государству 5.5 млрд долл по условиям сделки по национализации Приватбанка

 

Зеленский, как я уже писал часто, сделал всю страну заложницей своих персональных отношений с ИВК.

 

Но так долго продолжаться не может. Нарыв быстро нарастает.

 

Зеленскому надо принимать решение и быстрее, пока его любимец со своими арестами банкиров не довел ситуацию до окончательного разрыва отношений с МВФ, как того добивается Коломойский.

 

Ситуация скверная: Зеленский уже потерял контроль над фракцией СН, потому что люди Коломойского и Авакова действительно уже вышли из коалиции.

 

Оставшаяся часть фракции откровенно деградирует и представляет собой уже какой -то безыдейный сброд . Один Юзик чего стоит!

 

В этих условиях у Зеленского уже нет другого выхода, кроме как идти на тактический союз с Порошенко и Голосом, чтобы нейтрализовать влияние ИВК и выполнить требования МВФ.

 

Точнее, процесс этот уже пошел!

 

Все решит борьба за контроль над силовиками и в первую очередь над ГБР.. Тот факт, что ЕС и Слуга поддержали Зеленского, а Коломойский - нет, в вопросе об изменении Закона о ГБР, который позволит заменить Трубу, который сейчас явно работает на ИВК, говорит о том, что Зеленский готовит разрыв с Коломойским.

 

И первым шагом в этом направлении должно быть увольнение Богдана, а затем и Авакова.

 

Все это непременно приведет к распаду фракции СН и досрочным выборам.

 

По их итогам Зеленский потеряет контроль над ВР, а вся реальная власть перейдет к премьеру, который будет строго выполнять программу структурных реформ МВФ.

 

Это будет неплохой сценарий, но на этом пути страну будет ждать еще немало потрясений, связанных с обузданием безбашенного и опасного олигарха и ситуативно примкнувших к нему сейчас ОПЗЖ, Тимошенко и всех других ошметков олигархической системы, которые, как клопы, не могут все никак насосаться напоследок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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