Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительного того, что нардеп предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии "Слуга народа" в парламенте. Соответствующий комментарий нардеп разместила на своей странице в Facebook .

"Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию, ну Вы в курсе... Ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино", - написала Тимошенко.

Кроме того, нардеп выразила сожаление относительно тона, который президент Владимир Зеленский использовал в своем сообщении.

Утром Зеленский заявил, что Тимошенко предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии "Слуга народа" в парламенте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира