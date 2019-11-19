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|Тимошенко пригласила Зеленского на традиционный украинский "корпоратив" - "можно со своим пианино"
|19.11.2019 14:18
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Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительного того, что нардеп предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии "Слуга народа" в парламенте. Соответствующий комментарий нардеп разместила на своей странице в
Кроме того, нардеп выразила сожаление относительно тона, который президент Владимир Зеленский использовал в своем сообщении.
Утром Зеленский заявил, что Тимошенко предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии "Слуга народа" в парламенте.