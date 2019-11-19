 В Ляшко запустили презервативом с вазелином перед судом. Видео - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Ляшко запустили презервативом с вазелином перед судом. Видео
19.11.2019 14:36

Сегодня Бориспольский горрайонный суд будет избирать меру пресечения Олегу Ляшко. Лидера "Радикальной партии" подозревают в нанесении телесных повреждений нардепу от "Слуги народа" Андрею Герусу. 

 

В Ляшко запустили презервативом с вазелином перед судом. Видео

Это продолжение истории, когда Ляшко атаковал Геруса в аэропорту "Борисполь" и между ними произошла стычка. Прокуратура открыла дело и требует для радикала ареста без права внесения залога. 

Подоплека этой драки - конфликт между Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским в сфере энергетики. Герус пролоббировал поправку, благодаря которой предприятия Коломойского могут покупать электрожнергию не у ДТЭК, а напрямую в России, что дешевле. 

Ляшко, которого связывают с Ахметовым, после этого решил "наказать" Геруса и потребовал открыть на него дело по госизмене. Но дело открыли против самого экс-нардепа. 

 

Ляшко заявил, что Герус - диверсант и террорист, завербованный РФ. 

 Перед заседанием подозреваемый дал нелестную характеристику Зе: "Играл х*ром на баяне – туда и вернется".

Перед заседанием к заданию суда автобусы свезли массовку в поддержку лидера Радикальной партии - около 50 человек. Участники массовки развернули символику партии и выстроились перед зданием суда. 

 

Поддержать Ляшко также приехали его однопартийцы Андрей Лозовой и Дмитрий Линько, а также экс-нардепы Евгений Дейдей и Виктория Сюмар. 

 

Между тем главного радикала Украины встречали и его противники. Участники движения "Вирок" бросили в подъехавшего Ляшко презервативы, наполненные вазелином.

 

У здания суда Ляшко повторил то, что он говорит в последние дни: мол, его дело сфальсифицировано по заданию власти за героическое сопротивление капитуляции.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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