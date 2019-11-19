Сводка Новостей
- "Ого! Ох**енная!" Заместитель министра инфраструктуры влезла в кресло через постель. Аудио
- В Ляшко запустили презервативом с вазелином перед судом. Видео
- Тимошенко пригласила Зеленского на традиционный украинский "корпоратив" - "можно со своим пианино"
- Политический кризис начался! Что дальше?
- Зеля против Юли: "сладкий привет"... для Тимошенко
|В Ляшко запустили презервативом с вазелином перед судом. Видео
|19.11.2019 14:36
|
Сегодня Бориспольский горрайонный суд будет избирать меру пресечения Олегу Ляшко. Лидера "Радикальной партии" подозревают в нанесении телесных повреждений нардепу от "Слуги народа" Андрею Герусу.
Это продолжение истории, когда Ляшко атаковал Геруса в аэропорту "Борисполь" и между ними произошла стычка. Прокуратура открыла дело и требует для радикала ареста без права внесения залога.
Подоплека этой драки - конфликт между Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским в сфере энергетики. Герус пролоббировал поправку, благодаря которой предприятия Коломойского могут покупать электрожнергию не у ДТЭК, а напрямую в России, что дешевле.
Ляшко, которого связывают с Ахметовым, после этого решил "наказать" Геруса и потребовал открыть на него дело по госизмене. Но дело открыли против самого экс-нардепа.
Ляшко заявил, что Герус - диверсант и террорист, завербованный РФ.
Перед заседанием подозреваемый дал нелестную характеристику Зе: "Играл х*ром на баяне – туда и вернется".
У здания суда Ляшко повторил то, что он говорит в последние дни: мол, его дело сфальсифицировано по заданию власти за героическое сопротивление капитуляции.