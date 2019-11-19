Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина якобы получила свою должность через постель.

Об этом стало известно из фрагмента разговора народных депутатов из "Слуги народа", который в Телеграм-канал опубликовал нардеп Антон Поляков.

"Александра Клитина, та самая зам министра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно", – отметил он.

Также Телеграм-канал "Темный рыцарь", который сливает информацию о "слугах" выложил часть разговора "слуг" о замминистра Клитиной.

Далее приводим часть разговора политиков:

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела. - Хорошая? - Ого! Ох**енная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра (Звучит смех) - Это называется, я чиста перед вами - Капец, конечно, нееее, хороша подруга

Александра Клитина до своей должности занимала должность руководителя Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Работала не только с министром Владимиром Омеляном, но и с его предшественником – Андреем Пивоварским, являясь его советницей.

Александра Клитина до своей должности занимала должность руководителя Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Работала не только с министром Владимиром Омеляном, но и с его предшественником – Андреем Пивоварским, являясь его советницей.

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