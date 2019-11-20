Сводка Новостей
- "Дай Бог": главный "слуга" Корниенко обратился через телевизор к виртуозным "Джокерам" и "Рыцарям"
- Зам Пристайко Елена Зеркаль покидает МИД Украины
- Героиня секс-скандала Клитина слила все схемы "слуг" в министерстве инфраструктуры людьми Ахметова и Коломойского
- "Ого! Ох**енная!" Заместитель министра инфраструктуры влезла в кресло через постель. Аудио
- В Ляшко запустили презервативом с вазелином перед судом. Видео
|Героиня секс-скандала Клитина слила все схемы "слуг" в министерстве инфраструктуры людьми Ахметова и Коломойского
|20.11.2019 07:35
|
Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина отреагировала на неприличные слухи о том, каким путем она получила свою должность. Свой комментарий она написала на своей странице в
Вместе с тем, стало известно, такой пост ее побудил сделать украинский пранкер Джокер.
Кроме того, она просит передать Зеленскому, "что это бред сумасшедших": "Я работаю в министерстве уже 5 лет, заслужила должность трудом".
Вероятными заказчиками сканадала она называет генерального директора сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" Вадатурского (Алексей Вадатурский и его сын бываший народный депутат от БПП Андрей Вадатурский являются учредителями одной из крупнейших аграрных компаний страны "Нибулона", – Ред.), а также Кравцова (вероятно, глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов - Ред.): "Не придумали ничего другого, на пустом месте новости бредовые делают. Гончарук тоже со мной работал и подтвердит, что это бред полнеший".
В Министерстве есть люди Ахметова и Коломойского
Получив якобы приглашение на встречу с Зеленским и даже отправив свое резюме Клитина говорит, что приедет в Украину в пятницу (сейчас, по данным "Страны", она в Нидерландах – Ред.), тогда она и готова встретиться с президентом, чтобы обсудить ее назначение: "Как-то не очень это красиво – сливать своего шефа", - пишет с сомнением замминистра.
К слову, на ремарку Джокера, что "Богдан помешан на красивых девушках, следовательно нужно будет, когда его не будет", замминистра лишь парировала "да не смешите".
Переписка Клитиной с Джокером24 канал
"Сделай пост, напиши, что это все фейк. И выложи счастливое фото семьи. Я покажу Вове", – написал Джокер под чужим именем.
Переписка Клитиной с Джокером24 канал