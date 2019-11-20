Сводка Новостей
- "Дай Бог": главный "слуга" Корниенко обратился через телевизор к виртуозным "Джокерам" и "Рыцарям"
- Зам Пристайко Елена Зеркаль покидает МИД Украины
- Героиня секс-скандала Клитина слила все схемы "слуг" в министерстве инфраструктуры людьми Ахметова и Коломойского
- "Ого! Ох**енная!" Заместитель министра инфраструктуры влезла в кресло через постель. Аудио
- В Ляшко запустили презервативом с вазелином перед судом. Видео
|Зам Пристайко Елена Зеркаль покидает МИД Украины
|20.11.2019 07:54
|
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объявила о том, что скоро покинет свой пост.
Об этом она рассказала в эфире программе "Вот оно как" на
На вопрос, почему Елена Зеркаль не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может противиться России, дипломат ответила: "Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".
Зеркаль заверила, что на момент инаугурации президента Зеленского она не видела себя в Офисе Президента, однако, "указ президента (о ее назначении в МИД - Ред.) вышел до того, как с ней поговорили об этом.
На поздних этапах Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает