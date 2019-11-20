Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объявила о том, что скоро покинет свой пост.

Об этом она рассказала в эфире программе "Вот оно как" на 24 канале .

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальные слушания в Гааге по новому арбитражу, что касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйдет с должности, - Ред.) ", - уточнила Елена Зеркаль. "Мне нужно сделать перерыв. А относительно задач, которые передо мной стояли и будут стоять, - я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и сомневался, а можно ли это сделать", - добавила заместитель министра.

На вопрос, почему Елена Зеркаль не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может противиться России, дипломат ответила: "Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Зеркаль заверила, что на момент инаугурации президента Зеленского она не видела себя в Офисе Президента, однако, "указ президента (о ее назначении в МИД - Ред.) вышел до того, как с ней поговорили об этом.

На поздних этапах Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает Радио Свобода .

"Это даст нам возможность на более позднем этапе говорить об оплате со стороны Российской Федерации компенсации за причиненные убытки. Впереди у нас очень тщательная экспертиза проверки этих судов. Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не было из них изъято технику, оборудование, документацию. То есть много элементов, которые потом могут составлять вещественные доказательства. И только на основании этого, как будет решение арбитражного трибунала, можем говорить о каких-либо суммы", – сказала Зеленко в эфире программы "Ваша свобода".

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