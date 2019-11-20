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- "Дай Бог": главный "слуга" Корниенко обратился через телевизор к виртуозным "Джокерам" и "Рыцарям"
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|"Дай Бог": главный "слуга" Корниенко обратился через телевизор к виртуозным "Джокерам" и "Рыцарям"
|20.11.2019 08:13
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обратился к Темному рыцарю в эфире ток-шоу "Час с Тиграном Мартиросяном" на телеканале НАШ.
Ранее он также обращался к пранкеру Джокеру, который переписывался с депутатами.
Александр Корниенко прокомментировал новость о том, что в Верховной Раде депутатам платят зарплату в конвертах.
На вопрос ведущего о том, платилась ли зарплата народным депутатам в конвертах, Корниенко ответил, что он исключает такой вариант.
Корниенко также добавил, что в партии проводится внутреннее расследование фактов коррупции в парламенте.