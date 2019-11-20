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- Луценко та «список Йованович»
|Луценко та «список Йованович»
|20.11.2019 08:32
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Розслідування, яке проводять комітети Палати представників Конгресу Сполучених Штатів стосовно Дональда Трампа в сподіванні знайти підстави для його імпічменту, становить чималий інтерес не тільки для американських політиків. Оскільки опоненти Трампа обвинувачують його в зловживанні службовим становищем у галузі українсько-американських відносин (наприклад, у спробі тиснути на Володимира Зеленського з метою розслідування діяльності члена ради директорів компанії Burisma Гантера Байдена чи в безпідставному звільненні посла США в Україні Марі Йованович), розслідування стало справжньою енциклопедією української дійсності та проливає світло на таємні політичні процеси в самісінькому центрі Європи. Втім, і для американського читача протоколи бесід конгресменів зі свідками з числа високопосадовців також дають чималу поживу для роздумів. Хоча б тому, що ці свідки натхненно брешуть, розповідають вигадки з метою приховати правду про свою справжню діяльність в Україні й сподіваються уникнути відповідальності за розкрадання коштів американських платників податків.
На особливу увагу заслуговують покази колишнього спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера, екс-посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович і заступника помічника державного секретаря США Джорджа Кента, який раніше обіймав посаду заступника посла США в Україні. Ці покази цікаві тим, що дипломати, попри присягу говорити правду, лише правду й нічого, окрім правди, усіляко намагаються ввести в оману конгресменів, а то й просто натхненно брешуть. І це при тому, що не далі як 15 листопада 2019 року колишній радник Трампа з політичних питань Роджер Стоун був визнаний винним у наданні брехливих свідчень Конгресу в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про здогадне втручання Росії в американські вибори 2016 року, і тепер йому загрожує 50 років ув’язнення. Отже, Йованович, Кент і Волкер мають вагомі підстави приховувати правду від конгресменів, якщо їх не зупинив приклад Стойна.
Волкер не міг не знати, що Порошенко домагається заміни Йованович на Волкера, тож нема нічого дивного, що 14 вересня 2019 року під час зустрічі з Андрієм Єрмаком та Ігорем Новиковим – радниками нового українського президента Володимира Зеленського – Волкер прохав не переслідувати Порошенка за корупційні злочини.
Натомість
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Коментувати допит Йованович почнемо з так званого «списку Йованович»:
Розмова журналіста Джона Соломона та Юрія Луценка велась по Скайпу, Соломон ставив запитання англійською мовою, Луценко відповідав українською, а переклад здійснював тодішній начальник Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Євгеній Пікалов, який помилився, застосувавши дієслово «give», замість «notify» або «declare», через що склалось враження, що Йованович, начебто, вручила Луценкові якийсь документ з переліком прізвищ:
У той час як Луценко, насправді, сказав, що Йованович не вручила, а оголосила йому список «недоторканних». У цьому
Зустріч між Йованович і Луценком відбулась у січні 2017 року, це був офіційний візит посла США в Генеральну прокуратуру України, під час якого з українського боку, окрім Луценка, ще був присутній покровитель генерального прокурора Євгеній Єнін і перекладач. У ході розмови Йованович заявила Луценку своє невдоволення кримінальним провадженням, що розслідувалось відносно колишнього заступника генерального прокурора Віталія Каська, а також висловилась щодо неприпустимості переслідування, окрім Каська, директора лобістської фірми Віталія Шабуніна та народного депутата Сергія Лещенка.
12 лютого 2016 року Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016000000000470 у зв’язку з шахрайством і підробкою документів, які вчинив Касько, щоби незаконно привласнити державну квартиру. Відповідно до українського законодавства в разі, якщо прокурор немає власного житла, йому надається в користування службова квартира, яка залишається в державній або комунальній власності. При цьому розмір цієї квартири визначається кількістю членів родини – з розрахунку 13, 65 кв. м. на особу.
Львів’янин Касько переїхав до Києва й був прийнятий на роботу в Генеральну прокуратуру України в квітні 2002 року, а в травні 2003 року отримав у користування однокімнатну квартиру №64 по вулиці Новгородській, 3 загальною площею 48 кв.м. І хоча Касько не мав сім’ї, помешкання він отримав на двох осіб завдяки тому, що підробив документи, у яких зазначив, що разом з ним проживає його матір (у той час як матір мешкала у Львові у власній квартирі). Далі Каську вдалось шляхом підробки документів приватизувати службову київську квартиру на свою матір, після чого в жовтні 2005 року він звільнився з прокуратури й зайнявся адвокатською практикою.
У грудні 2010 року Касько звільнився з прокуратури, але службову квартиру не повернув, натомість 24 лютого 2014 року, коли Майдан відмивали від крові, подав до Печерської районної державної адміністрації підроблені документи, на підставі яких другий раз приватизував державну квартиру, знову не заплативши за це ні копійки. А вже в травні 2014 року Віталій Касько повернувся в прокуратуру – на посаду заступника генерального прокурора. Призначення він отримав по квоті Коломойського завдяки своєму другу Андрію Богдану, на той час з адвокату всемогутнього олігарха.
Саме це кримінальне провадження Йованович і зажадала закрити. Це підтверджують не тільки люди, які були присутніми під час її зустрічі з Луценком, але й подальші події. По завершенні цієї зустрічі Луценко, який на той час усіляко демонстрував свою прихильність до посольства США, негайно викликав підлеглих і наказав закрити справу проти Каську з тим, щоби не псувати відносини з Йованович. І вже за день по тому, 16 січня 2017 року, прокуратура Києва розповсюдила офіційне повідомлення, що «Київська місцева прокуратура №6 закрила кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника генерального прокурора Касько в скоєнні шахрайських дій і використання підробленого документа при здійсненні приватизації житла в Києві».
У ході розслідування було виявлено, що ця лобістська компанія має 20 рахунків в установах банків, хоча зареєстрована як неприбуткова організація й не сплачує податків. А сума вкрадених грошей значно більше – не менше 4,4 млн. доларів. Розслідування розпочалось 16 березня 2016 року, але як тільки слідчі отримали в суді дозвіл на ознайомлення з фінансовими документами компанії «Центр протидії корупції», Джордж Кент звернувся в Генеральну прокуратуру України з листом, у якому попрохав справу закрити.
У відповідь благодетель генерального прокурора Юрій Столярчук публічно заявив, що Кент може бути допитаний як свідок у цьому кримінальному провадженні (це можливо, але виключно за добровільної згоди дипломата). Але 12 травня 2016 року на посаду генерального прокурора України був призначений Юрій Луценко, а вже 30 травня 2016 року ця справа була закрита, оскільки Луценко заявив своїм новим підлеглим, що не збирається сваритись з американським посольством. Втім, зараз Луценко розповідає про те, який він принциповий і як посол США примушував його порушувати закон.
Натомість серед українських політиків ходили чутки, що квартира Лещенка придбана з щедрот українського олігарха Віктора Пінчука, який у такий спосіб віддячив члену українського парламенту за роздмухування в США «справи Манафорта» з метою компрометації кандидата в президенти Дональда Трампа.
Безпосередніми організаторами «справи Манафорта» стали благодетель посла США в Україні Джордж Кент і представник ФБР в Україні Карен Грінавей які, з метою компрометації Трампа, влаштували публікацію витягів з так званої «чорної бухгалтерії Партії Регіонів» – записів про неофіційну виплату грошей політикам і журналістам, що були знайдені в київському офісі Партії Регіонів після того, як будинок у лютому 2014 року підпалила майбутній член українського парламенту Тетяна Чорновол. Після пожежі всі документи, знайдені в офісі Партії Регіонів, зберігались у Міністерстві внутрішніх справ України, потім були передані в Службу безпеки України, де з ними працювали співробітники ФБР. Ось тоді, власне, і було виявлено, що на деяких аркушах є відмітки про виплату Манафорту крупних сум грошей (щоправда, за отримання грошей розписувався не Манафорт, а інша людина – тодішній народний депутат України Євгеній Геллер).
Невдовзі директор НАБУ Артем Ситник оприлюднив витяги з «чорної бухгалтерії» на сайті НАБУ, а також, виконуючи вказівку Грінавей, передав копії журналістам New York Times. З тим, щоби не трапилось несподіванок, як у випадку з Лещенком, Грінавей провела інструктаж і попередила Ситника та інших осіб, причетних до «справи Манафорта», щоби вони уважно читали, що оприлюднюють, і ні в якому випадку не допустили потрапляння в ЗМІ згадок про Грегорі Крейга. Крейг, як і Манафорт, отримував гроші від олігархів з оточення Януковича і також надавав послуги лобіста, але він був юристом Демократичної партії та особистим адвокатом Барака Обами, а, відтак, подібно до дружини Цезаря мав стояти осторонь будь-яких підозр.
А за кілька днів по тому народний депутат Лещенко придбав розкішну квартиру, вартість якої складала 3600 його місячних зарплат. Втім, усі спроби громадськості та журналістів примусити НАБУ розслідувати джерела доходів Лещенка були марними – директор НАБУ Ситник заборонив навіть реєструвати повідомлення про злочин, вчинений Лещенком. На той час послом США в Україні вже стала Марі Йованович («Маша», як її називають у дипломатичному середовищі, вручила копію вірчої грамоти заступнику міністра закордонних справ України 23 серпня 2016 року) і вона достеменно знає, скільки зусиль посольство доклало до того, щоби Лещенко уникнув кримінальної відповідальності.
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У тому, що Марі Йованович попрохала Юрія Луценка закрити кримінальну справу відносно Віталія Каська й не притягувати до відповідальності Віталія Шабуніна та Сергія Лещенка, немає нічого протиправного – урешті-решт, американський посол не винувата в тому, що в Україні генеральним прокурором був призначений корумпований алкоголік без юридичної освіти, який виконував будь-які забаганки іноземних гостей. Злочином, з точки зору американського законодавства, є те, що Йованович сказала неправду конгресменам.