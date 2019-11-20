Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский рассказал, как глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в прошлом году "закатил банкет на День Голодомора".

Год назад, аккуратно в эти дни, Вятрович закатил банкет на День Голодомора.

"Ладно, время не ждёт, переходим к делу.

Никак иначе я это не назову, можете посмотреть меню, сделать свои выводы сами.

Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников.

Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там всё видно.

На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты.

Почти на пол миллиона гривен.

У, как это наверно делает каждый из вас, строительной компании.

Спасибо, что не у дворников.

Резюме.

Знаете, лично для меня, как для гражданина, хватило бы и эклеров в День Голодомора.

Но тут речь о другом, он просто украл большую часть из этих полумиллиона, отмыв их на строительной компании.

Я знаю, что у нас сплошь и рядом всем всё равно, что там было вчера, но я обещал догонять это ворьё, и я этим занимаюсь.

Вот выписка из Единого Реестра о возбуждении уголовного дела по моему обращению.

А вот утвержденное меню для развеселой пирушки.

И да, это только начало.

Я ведь не шутил, когда говорил, что он вор, и тому есть подтверждения.

А, да, бенефициар строительной компании, осчастливившей Вятровича банкетом- кипрская офшорка.