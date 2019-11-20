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|"Они формируют думку": "слуги" собрались в Кривом Роге прихватить телеканал за чужой счёт. Аудиозапись
|20.11.2019 09:28
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Депутат от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал третью аудиозапись со встречи нардепов партии Зеленского и шефа полиции Днепропетровской области Владимира Огурченко.
Первая касается того, как "слуги народа" обещают полиции политическую крышу в Киеве и защиту от прокуратуры и ГБР.
Во второй нардепы и полицейский обсуждают персону замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, намекая, что она добилась своей должности "через постель".
Новый отрывок разговора посвящен "информационной войне" - в частности, попыткам собравшихся поставить под контроль "слуг народа" Первый городской телеканал, который планируют выкупить у нынешних владельцев и финансировать за счет комбината "Арсело Миттал Кривой Рог".
В разговоре участвует Владимир Огурченко, начальник областной полиции Днепропетровщины, Юрий Корявченков ("Юзик"), Владлен Неклюдов и другие нардепы от "Слуги народа".
Публикуем расшифровку записи:
Огурченко: Человек подошел и сказал: Владимир Георгиевич, у меня первое будет, с чем я столкнусь, это информационная война.
Мужской голос: Да. Да. Грязь будут лить точно, потому что на потому что на Неклюдова уже начали лить. Мы уже привыкли к тому. На Юру не льют, потому что он на выборах отдельно в городе не был...
Другой мужской голос: А меня боятся. (Смех) Ну, по-честному. Но я не по тому. Я по информационной поддержке принес в Офис президента, кстати (неразборчиво)... ведь Усов (экс-нардеп из Кривого Рога - Ред.) по своему участку продает. Продает задешево.
Женский голос: "Первый городской" продает.
Неклюдов: Канал, да. "Первый городской" канал.
Реплика: Есть "Рудана" (местный телеканал - Ред.), но есть "Первый городской". "Рудана" является муниципальным каналом. Но действительно она полностью на той стороне (на стороне мэра Кривого Рога Юрия Вилкула - Ред.).
Мужской голос: я пошел в Офис президента, и Офис президента сказал , что мы и сами такое создадим. Я говорю: это создалось за пять миллионов.
Реплика: И они формируют определенную думку...
Мужской голос: А вам, чтобы вам больше это самое на выборах, он пригодится. Мне он нафиг не нужен.
Юзик: Не, он и на выборах пригодится, и в дальнейшем.
Мужской голос: Брать не надо, я говорю, я сделаю все, чтобы КМК его профинансировал. Зарплата, содержание канала - 600-700 тысяч гривен в месяц.