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|Глава фракции "Слуга народ" Давид Арахами заранее знал о аудиозаписи с разговорами Юзика и компании
|20.11.2019 09:46
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Народный депутат Верховной Рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что глава фракции "Слуга народ" Давид Арахами заранее знал о аудиозаписи с разговорами, фигурантом которых является Юрий Коряченков ( "Юзик").
Об этом она сообщила в эфире телеканала НАШ. Макси-ТВ.
Василевская отметила, что Арахамия знал о разговорах еще до того, как нардеп Поляков их обнародовал.