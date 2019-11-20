Генеральная прокуратура подписала подозрение Николаю Злочевскому по делу Бурисма (Burisma Group), где фигурирует Байден-младший, который получал доходы от незаконной деятельности компании. Об этом сообщин экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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