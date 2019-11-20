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|Если это прикольно, я не смогу прогулять: Зеленский согласился делать зарядку онлайн в 07.00
|20.11.2019 11:38
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Не исключено, что президент Владимир Зеленский начнет проводить онлайн утреннюю зарядку, к которой смогут присоединиться все желающие. Такую идею озвучил ученик из Кривого Рога во время встречи главы государства с молодежью в рамках Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной".
По мнению подростка, Украина могла бы стать спортивнее, если бы можно было делать зарядку с президентом. Его поддержали другие участники встречи, заявив, что онлайн можно было бы проводить в 06.00.
Супруга президента Елена отреагировала на предложение скептически. Об этом передает
Но сам Владимир Зеленский поддержал идею.
Тогда первая леди добавила, что можно пилотную (пробную) зарядку сделать и начать с Кривого Рога.
Президент же добавил, что местные власти могут подготовить стадионы и спортивные площадки для школьников.