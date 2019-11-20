Не исключено, что президент Владимир Зеленский начнет проводить онлайн утреннюю зарядку, к которой смогут присоединиться все желающие. Такую идею озвучил ученик из Кривого Рога во время встречи главы государства с молодежью в рамках Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной".

По мнению подростка, Украина могла бы стать спортивнее, если бы можно было делать зарядку с президентом. Его поддержали другие участники встречи, заявив, что онлайн можно было бы проводить в 06.00.

Супруга президента Елена отреагировала на предложение скептически. Об этом передает "Украинская правда" .

"Была такая идея - но, мне кажется, это похоже на советские времена, когда есть генеральный секретарь - и гимн петь еще после этого", - сказала Елена Зеленская.

Но сам Владимир Зеленский поддержал идею.

"Если люди хотят, если онлайн зарядка - это прикольно. Можно в 07.00 - смотрите сами. А это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять", - заявил президент.

Тогда первая леди добавила, что можно пилотную (пробную) зарядку сделать и начать с Кривого Рога.

Президент же добавил, что местные власти могут подготовить стадионы и спортивные площадки для школьников.

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