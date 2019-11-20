Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак отвечает за три международных направления и, в частности, ведет два неофициальных формата переговоров с Россией.

Об этом говорится в статье " Европейской правды ".

Первый - это "неофициальный канал" взаимодействия со США.

Переход переговоров на неофициальный уровень был инициативой Вашингтона, и это вполне совпадало с устремлениями самого Ермака. Именно он был главным связным Украины на переговорах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и с неофициальным связным – послом США в ЕС Гордоном Сондлендом. Ермак также вел переговоры о том, что должен сделать Зеленский для назначения встречи в Белом доме и тому подобное.

Второе направление работы Андрея Ермака – переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными.

Ермак, который имеет знакомства в московской элите, ведет в ОПУ переговоры с РФ; он присутствовал на телефонных разговорах Зеленского с Путиным.

И главное: он отвечает за два формата переговоров Ермак – Сурков и Ермак – Козак. Активным сейчас является последний.

Российский вице-премьер Дмитрий Козак находится под санкциями Евросоюза и США из-за своей прямой причастности к аннексии Крыма; он до сих пор является ответственным за вопросы Крыму в правительстве РФ. А еще Козак с недавних пор отвечает за Молдову (где пророссийские силы в конце концов взяли под контроль правительство) и во многом – за Украину.

Именно он курировал переговоры об обмене и о передаче Украине захваченных военных кораблей. Третье направление Ермака – это "Нормандский формат" и все, что с ним связано – в частности стратегия действий на Донбассе, разведение и тому подобное.

В отличие от двух предыдущих треков, здесь помощник президента действует не самостоятельно, а в связке с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Напомним, Москва официально подтвердила свое присутствие на саммите "Нормандской четверки" 9 декабря. Это значит, что теперь встреча четырех лидеров - Украины, России, ФРГ и Франции - состоится.

Путь к ней был долгим - от возобновления Минского формата до обмена пленными, подписания формулы Штайнмайера и разведения войск. Занял этот процесс несколько месяцев.

Все эти шаги были условиями Москвы накануне встречи. Но главое условие долго висело в воздухе - это рамки политического урегулирования на Донбассе. Кремль требовал согласовать их накануне встречи, но Киев сопротивлялся до последнего.

И наконец это произошло. Украина согласовала итоговый результат саммита "нормандской четверки". Который, как говорят в кремлевских кругах, не выходит за рамки Минских соглашений. То есть, надо полагать, повторяет основные их положения - выборы, особый статус Донбасса, амнистия.

При этом, однако, в Киеве не очень охотно говорят на эту тему и не торопятся признаваться о чем, по итогу, договорятся стороны.

В России подтверждают подписание такого документа. Правда, трактуют его несколько иначе.

Сегодня вечером полититтехнолог Алексей Чеснаков, который входит в окружение помощника Путина Владислава Суркова, сообщил, что итоговый текст заявления действительно согласован. Но он может быть и закрытым для прессы.

Кроме того, по словам Чеснакова, в коммюнике не будет выхода за пределы Минских соглашений. Поэтому Россию документ устраивает.

"Именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений. Будет ли опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже", - сообщил Чеснаков.

По его словам, "дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира