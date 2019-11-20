Михаил Подоляк

В это просто невозможно поверить. Даже Станиславскому). Раз за разом на одни и те же скандальные грабли. Просто проходной двор для отдельно одарённых и разговорчивых людей.

Любой может позвонить и собрать килограммы конфиденциальной информации - секреты, сливы, личные конфликты, унизительные просьбы, наушничество)...

Депутаты, министры, прокурорские, директор Труба, зам Криклия и даже всесильный (ещё вчера) помощник президента Ермак. Все на виду.

Разговоры и встречи.

Ну вот как в трезвом уме и уже зная, что кругом провокации, можно постоянно наступать на одну и и туже кучу безусловного, простите, дерьма?...

Либо-либо...



... Либо у ребят реально закаливающее тщеславие и им безразлично общественное мнение.

Они хотят стать «героями» и получить профиты случайным образом. И им очень льстит, что их замечают, гладят по шёрстке и предлагают шакалить в пользу первых лиц).

Такие сейчас карьеристы...



... Либо это все-таки некая постановка. Хитрая, грамотная, многоуровневая. Которая должна размазать реальные косяки, провалы, скандалы, внутренние конфликты.

Довести все это до абсурда. Вызвать максимальное недоверие... Проблема в том, что между современных «сильных мира сего» некому организовать подобную постановку. Ни организационно, ни интеллектуально..



... Либо мы действительно столкнулись просто с немыслимым уровнем... безграмотности и пофигизма... Когда ты - высокопоставленное лицо - откровенно и просительно болтаешь по открытым каналам с незнакомцами и всерьёз просишь у них любые пряники...



... Сейчас все «пишут» всех. По разным причинам.

Чтобы поржать, унизить, разоблачить, «убить» влияние. Это просто технически. И карайте важно, потому что проходит самая большая внутренняя драка за влияние, ресурсы и возможности. Ну конечно же, что нужно крайне щепетильно относится к разговорам, которые ты ведёшь по телефону или в Messenger.

Если не уверен в идентификации собеседника), по крайней мере отвечай односложно - да-нет.

Есть серьезная тема? Настаивай на личной встрече. В принципе, ещё после первых сливов нужно было бы провести ликбез по этому поводу.

Но нет). Хотя это ведь и есть новая реальность и новые правила игры. Когда нет гарантий.

Когда везде джокеры и пранкеры. Когда везде жёсткие конкуренты...



... Профессиональных служб безопасности ни у кого нет. Навыка работы во враждебном окружении тоже). Понимание всей опасности подобных «сливов» отсутствует напрочь.

А вот групп, способных организовать самые изысканные провокации, наоборот валом. И? По кругу...

Следовательно, либо никто ничего не контролирует и в Киеве образовался «проходной двор».

Либо беспорядок - наше всё и на его счёт можно будет писать все провалы...

Впрочем, бог с ними - со стебом, сексом и криворожской полицией.

Но ведь в этом общем информационном бедламе явно кто-то может собирать и анализировать крайне конфиденциальную и секретную информации.

А пранкеры просто все это маскируют.

Вопрос: кто и зачем её собирает?)...