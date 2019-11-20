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|Путин похвалил Зеленского, но заявил, что не знаком с президентом Украины
|20.11.2019 16:34
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Президент РФ Владимир Путин считает непонятными заявления украинского коллеги Владимира Зеленского об изменении закона о статусе Донбасса: по его мнению, возможные новые законы, не согласованные с "ДНР" и "ЛНР", заведут ситуацию в регионе в тупик.
Он подчеркнул, что предыдущий закон о статусе Донбасса был согласован с ДНР и ЛНР.
Российский президент Владимир Путин назвал идеи пересмотреть "Минские соглашения" конрпродуктивными для урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, пересмотр неприемлем.
Ранее эти идеи и варианты пересмотреть "Минские соглашения" озвучили в партии "Слуга народа", а также по этой теме высказывался Министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить ситуацию на Украине к лучшему, реальные шаги по разведению сил и средств в Донбассе были сделаны, заявил российский лидер Владимир Путин.
При этом Путин заявил, что у него нет отношений с Зеленским: