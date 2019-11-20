Рябошапка заявил, что "всеми делами, в которым фигурирует сын Байдена и компания Burisma, займутся Госбюро, Антикоррупционное бюро и СБУ"

Генпрокурор заявил, что есть 13 "кейсов", где фигурирует имя бывшего министра экологии Злочевского.

При этом когда Рябошапку спросили, общался ли он в деле Burisma с представителями администрации Трампа - он отрицал любые контакты, и не только с командой президента США:

"С представителями администрации любого иностранного государства я не общался, не встречался и таких вопросов не задавали, не давили и не просили".

Эти заявления Рябошапка сделал на совместном брифинге с главой ГБР Романом Трубой.

Брифинг проводили в связи с тем, что с сегодняшнего дня Генпрокуратура официально лишается возможности осуществлять досудебное расследование.

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